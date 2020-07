Paul M. Zulehner Gedanken zum Tag

Donnerstag, 09. Juli 2020

Den Ausgangpunkt der christlichen Lehren für den sozialen Bereich bildet das philosophische Wissen um eine tiefe Einheit allen Seins. (…) Dieser Einheit des Seins steht grundsätzlich jeglicher Nationalismus, jedes nationale Überheblichkeitsgehabe entgegen. Die Teilhabe an dem einen Sein gibt jedem Menschen Unantastbarkeit und Würde, unabhängig von Geschlecht, Rasse und Religion. Aus dieser Einheit im Sein folgt nicht nur eine die Wirklichkeit zusammenhaltende Verwobenheit, sondern auch eine Bezogenheit aller Wirklichkeit aufeinander. (…) Allein schon diese wenigen Aussagen über Gott und die Welt zeitigen weitreichende politische Konsequenzen. Wenn wir in der einen Menschheit eins, untereinander verwoben sind, dann ist auch der in der Ägais ertrunkene fünfjähre Junge Aylan Kurdi einer von uns. Grundsätzlicher kann gefolgert werden, dass der Mensch nicht ausbeuterisch auf Kosten der Mitwelt leben darf – und das auch aus Eigeninteresse. (…) Aus dem Sein folgt also Handeln. Die in ihrer Würde unantastbaren Personen, die aber nur in Bezogenheit Menschen sein können, führen zu einer Solidarität, die grundsätzlich universell ist. (…) Die Solidarität ist universell und kennt keine Obergrenze.

Entnommen aus: Paul M. Zulehner "Europa beseelen. Das Evangelium im Ringen um Freiheit, Gerechtigkeit und Wahrheit", Patmos Verlag, Ostfildern 2020