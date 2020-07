Miguel de Molinos Gedanken zum Tag

Samstag, 04. Juli 2020

Manche meinen, wenn ihnen Andacht und sinnenhaftes Wohlgefühl geschenkt werden, seien sie Lieblinge Gottes und hätten ihn damit schon bei sich, und das ganze Leben wird ihnen zur Sorge um dieses Geschenk. Aber das ist eine Täuschung, denn es ist nichts anderes als ein Trost für die Natur und eine bloße Spiegelung, in der die Seele betrachtet, was sie tut, die aber gerade das Tun verhindert, und so wird die wahre Erleuchtung nicht erlangt und kein Schritt auf dem Weg der Vollkommenheit getan. Die Seele ist reiner Geist und nicht sinnenhaft erfahrbar; somit sind die inneren Akte und die Willensakte, weil sie eben seelisch und geistlich sind, nicht sinnenhaft. Daher hat die Seele kein Wissen, wenn sie liebt, und keine sinnenhafte Empfindung, wenn sie tätig ist. Daraus magst du folgern, dass jene Andacht und jenes sinnenhafte Wohlgefühl weder Gott noch wirklich geistlich ist, sondern eine Regung der Natur; und daher sollst du sie geringachten und nicht wichtig nehmen und fest im Gebet verharren und dich vom Herrn führen lassen. Er wird dir Licht in Dürre und Düsternis sein. Glaub nicht, wenn dir im Glauben und Schweigen in Gottes Gegenwart trocken und düster ist, du tuest nichts, du verlörest deine Zeit und seiest müßig; denn diese Muße der Seele ist (…) Gottes Tätigkeit schlechthin.

Entnommen aus: Miguel de Molinos "Geistliches Weggeleit", hrsg. von Mariano Delgado, aus dem Spanischen von Michael Lauble, Herder Verlag, Freiburg 2018