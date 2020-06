Helmut Zöpfl Gedanken zum Tag

Samstag, 27. Juni 2020

Das kurze Gedicht von Eichendorff, das unter dem Titel "Wünschelrute" bekannt ist, gehört zu den schönsten Versen, die ich kenne und die ich mir oft zu Beginn des Tages vorsage: "Schläft ein Lied in allen Dingen, die da träumen fort und fort. Und die Welt hebt an zu singen, triffst du nur das Zauberwort." Ist es nicht eine wunderbare Vorstellung, dass wir in der Lage sind mit dem rechten Wort vielleicht unbedeutende, unbeachtete Dinge rings um uns herum zum Erwachen zu bringen, ihnen Leben einzuflößen. Das Wort Ding ist ein seltsames Ding in unserer Sprache. Das lateinische Wort dafür ist res. Und res spielte im Römischen eine ganz große Rolle. Sogar das für die Römer Wichtigste, der Staat trug die Bezeichnung "res publica Romana". Die Zukunft wird mit "res futurae" bezeichnet und "res secundae" stehen für Glück. Der Schriftsteller Lukrez hat ein bis heute beachtetes Buch "De rerum natura" geschrieben: über die Natur der Dinge, die allesamt die Welt ausmachen. Dinge sind etwas, was wir erfahren, begreifen und mit Namen versehen. In einem Kindergedicht heißt es, dass Vater und Mutter das Kind mit der Welt vertraut machen, indem sie den Dingen einen Namen geben. Das Kind vertraut in der Regel den Eltern ganz und gar, weil es fühlt, dass man sich auf das was sie sagen, verlassen kann.

Helmut Zöpfl / unveröffentlichter Text