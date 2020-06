Thomas Hohensee Gedanken zum Tag

Freitag, 26. Juni 2020

Nicht alle Gedanken, die sich in deinem Kopf ausbreiten, stammen ursprünglich von dir. Indem du vom ersten Tag an die Lauscher aufgestellt hast, hast du einen ganz erheblichen Teil von anderen übernommen. Das ist normal. Dadurch lernen wir viel Nützliches, aber leider auch den ganzen Irrsinn, der in einer Gesellschaft von einer Generation zur nächsten weitergereicht wird. Trotzdem kein Grund, sich aufzuregen. Schließlich kommen wir nur mit einem minimalen Grundprogramm ausgestattet auf die Welt. Erst nach und nach beginnen wir, uns einen eigenen Reim auf die Welt zu machen. Zunächst ist es unerlässlich, erst einmal die Gedanken von anderen aufzunehmen. Eltern, Verwandte, Freunde, Lehrerinnen, Ausbilder, Medien: Sie alle setzen uns Ideen in den Kopf. Solange wir noch ganz klein sind, glauben wir alles, was uns erzählt wird (…). Doch nach und nach machen wir uns immer mehr eigene Gedanken. Wir hören auf, an den Weihnachtsmann zu glauben, merken, dass Papi nicht alles kann und sogar Mami nicht perfekt ist. Wir zweifeln plötzlich an, was einige Lehrer behaupten, und beginnen zu widersprechen. Nein ist ein mächtiges Wort und der Beginn von Unabhängigkeit. Selbst und eigenständig zu denken, bleibt eine Lebensaufgabe. Sie erfordert Zeit und sogar Mut, denn am einfachsten ist es, Hurra oder Buh zu schreien, wenn andere es vormachen.

Entnommen aus: Thomas Hohensee "Tue nichts und werde glücklich. Drei Prinzipien für ein gutes Leben", Kösel Verlag, München 2020