Karl Rahner Gedanken zum Tag

Wir fangen einen neuen Tag an. Vielleicht haben wir den Eindruck, dass er nur die alte Qual fortsetzt und die Last der Vergangenheit in die Zukunft hinüberzerrt.

Donnerstag, 25. Juni 2020

Wir fangen einen neuen Tag an. Vielleicht haben wir den Eindruck, dass er nur die alte Qual fortsetzt und die Last der Vergangenheit in die Zukunft hinüberzerrt. Es ist wahr: auf dem Haus der Gegenwart lasten die Hypotheken der Vergangenheit, und unsere Zukunft ist in vieler Hinsicht die Vergangenheit, die groß und erwachsen geworden ist. Man kann nicht mehr einfach alles ungeschehen machen. Das Leben ist kein Experiment, das man beliebig wiederholen könnte. Und doch: im letzten und tiefsten kann man doch immer ganz neu beginnen, ganz ursprünglich, strahlend wie am ersten Tag. (…) Viele Gelegenheiten haben wir versäumt, viele Chancen vertan, hinter viele Wegkreuzungen kommen wir nicht mehr zurück. Aber wenn die höchste und allumfassende Gelegenheit - und die heißt Gott - noch vor uns liegt, wenn die höchste Chance - seine Liebe - noch geboten ist, wenn von dem Punkt, da wir stehen, der Weg zu ihm immer noch offen ist - und so ist es -, dann ist eigentlich noch gar nichts wirklich vertan und verloren. Dann ist das Leben noch offen, das selig gefährliche Wagnis des wahren und eigentlichen Lebens, auf das es wirklich ankommt, noch aller Verheißungen voll. Dann kann man vergessen, was hinter einem liegt, dann kann man neu anfangen, als wäre nichts gewesen, dann ist noch nichts, was ewigen Wertes ist, unwiederbringlich verloren.

Entnommen aus: Karl Rahner "Von der Kraft, täglich neu zu beginnen", hrsg. von Andreas R. Batlogg und Peter Suchla, Matthias Grünewald Verlag, Ostfildern 2020