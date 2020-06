Walter Rupp Gedanken zum Tag

Mittwoch, 24. Juni 2020

Könnte man die Stimmungslage der heutigen Gesellschaft mit einem Barometer messen, der Zeiger stände auf frostig, neblig-trüb. Das Klima in Kirche und Gesellschaft ist nicht heiter. Es hat sich Pessimismus breitgemacht. Viele empfinden wie Schopenhauer, der unverbesserliche Pessimist, der die Welt als Tummelplatz gequälter und geängstigter Wesen sah und den Optimismus als eine absurde, ruchlose Denkungsart bezeichnete. Der Optimismus erschien ihm als bitterer Hohn über die namenlosen Leiden der Menschheit. Er sah in seinem Kampf gegen den Optimismus das Christentum als Bundesgenossen, weil es von Erbsünde und Erlösung spricht. Schopenhauer war jedoch voreilig. An seiner Auffassung gibt es einiges zu korrigieren. Es ist richtig, dass das Christentum die Welt nicht mit naiven und verklärten Blicken sieht. Es hat nie versucht, das Böse und das Leid als etwas Positives umzudeuten. Es steht der Euphorie von der schönen, neuen Welt, die der Mensch aus eigener Kraft doch einmal erbaut, skeptisch gegenüber und hat stets die Illusion von einer heilen Welt bekämpft. Der christliche Pessimismus betrifft allein, den Zustand dieser Welt. Der Kerninhalt christlichen Botschaft ist die Auferstehung und der Glaube an eine neue Welt. In dieser Hoffnung, dass diese vergängliche Welt einmal durch Gott eine unvergängliche Gestalt erhält, steckt ein Optimismus, der jeden Optimismus überragt.

Walter Rupp SJ / unveröffentlichter Text