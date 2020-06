Matthias Schlicht Gedanken zum Tag

Dienstag, 23. Juni 2020

Mein ganzes Leben war bisher - ökonomisch betrachtet - auf Gewinnmaximierung programmiert. Das habe ich bestimmt von meinen Eltern gelernt. (…) Alles muss eben besser sein und besser werden. (…) Das gilt auch im Pastorenjob. Mehr Geld für die Gemeindearbeit eingeworben, für die Stiftung, für Konzerte. Es geht immer nach oben; es muss immer nach oben gehen. Diese Regel lernen wir alle jeden Abend kurz vor der Tagesschau. Da kommt der Bericht von der Börse. (…) Hauptsache, der Dax steigt. Wenn er schwächelt, bekommt ganz Deutschland Schnappatmung. Wenn immer alles nach oben gehen soll, wenn alles besser, schneller, billiger werden muss, dann spricht man von einer "Effizienzstrategie". Je älter ich werde, desto mehr wird für mich eine "Suffizienzstrategie" lebenswichtig. "Suffizienz" beinhaltet die Frage: Wann habe ich "genug", wann "reicht es mir", um glücklich leben zu können? Wenn ich mit meiner Frau abends auf der Terrasse in Buxtehude sitze, ein Glas Wein auf dem Tisch, die Sonne scheint warm durch die Bäume, dann bin ich glücklich. (…) Manchmal ist weniger … mehr! Der reiche Kornbauer in der Gleichnisgeschichte von Jesus hat es nicht kapiert. Er war nicht im Hier und Jetzt, sondern immer im Morgen. Aber das Leben ereignet sich heute. Mit dem, was du bist, und mit dem, was du hast.

Entnommen aus: Matthias Schlicht "Burgunder und Oliven. Vom Leben in den besten Jahren", Patmos Verlag, Ostfildern 2020