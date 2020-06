Paul M. Zulehner Gedanken zum Tag

Montag, 22. Juni 2020

Die Jesusbewegung hat im Lauf ihrer Geschichte in unterschiedlichen Kulturen vielfältige Gestalten ausgebildet. Diese waren jeweils eine Antwort auf die Frage, wie die Jesusbewegung in der jeweiligen Kultur ihre Aufgabe am besten erfüllen kann. Allerdings haben sich in diese historischen Kirchengestalten immer auch dunkle Momente eingeschlichen, die durch Reformen abgebaut werden sollten. Als ein solch dunkles Moment wird heute der abwertende Umgang der klerikalen Männerkirche mit Frauen und damit mit Sexualität in all ihren Formen diagnostiziert. Besonders prägend war die Allianz zwischen politischer und kirchlicher Macht, welche die feudale Gestalt einer Ständekirche hervorgebracht hatte. Genau diese Gestalt wollte das 2. Vatikanische Konzil mit Blick auf die biblischen Gründungsurkunden überwinden. Das Konzil arbeitete daher an einem Umbau der herkömmlichen Kirchengestalt: ein Unterfangen, das längst noch nicht abgeschlossen ist. (…) Die vergehende Kirchengestalt hatte gute Zeiten erlebt, hat sich aber zunehmend aus einer Bewegung zu einer starren zentralistischen und klerikalen Organisation entwickelt. Die Bewegung ist einer Stagnation gewichen. Stagnation kann dadurch überwunden werden, indem der Bewegung für heute eine neue Gestalt gegeben wird.

Entnommen aus: Paul M. Zulehner "Naht das Ende des Priestermangels? Ein Lösungsmodell", Patmos Verlag, Ostfildern 2019