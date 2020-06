Claudia Hildenbrandt Gedanken zum Tag

Direkt aus der Fabrik rollen unsere Räder in die Welt hinaus - die erste Tour führt von Sachsen nach Thüringen. In einem Blumenladen bei Halle an der Saale entpuppt sich die Verkäuferin als Märchen-Protagonistin.

Samstag, 20. Juni 2020

Direkt aus der Fabrik rollen unsere Räder in die Welt hinaus - die erste Tour führt von Sachsen nach Thüringen. In einem Blumenladen bei Halle an der Saale entpuppt sich die Verkäuferin als Märchen-Protagonistin. Die "Schneekönigin" kappt gerade Rosenstiele. Ich bitte sie um zwei Liter Leitungswasser. "Kaufen Sie's doch im Supermarkt", reagiert sie eisig und gießt jetzt die Blumen - mit Leitungswasser, klar. "Ich will aber keinen weiteren Plastikmüll produzieren", wage ich zu erklären. "Na, das geht aber nicht. Wenn mich jeder danach fragen würde, wäre ich ja arm!" Ich hoffe noch, die Furie scherzt, will ihr drei Cent über den Ladentisch schieben. Doch ihr Körper spannt sich vor Entrüstung und macht mir klar: Sie meint es ernst. (…) Nicht minder kräftezehrend (…): die Steppe Usbekistans. 42 Grad lähmen, schon morgens tropft der Schweiß von der Stirn ins Müsli. An einer Lehmhütte wollen wir um ein paar Liter Wasser betteln, denn der Dorfbrunnen scheint längst versiegt. Wasser wird von Tankwagen geliefert. Kinder flitzen uns entgegen, die Mutter hinterher. Sie füllt die Trinkflaschen zum Überlaufen und drängt uns ins Haus. Schnell ist die Suppe angerichtet, dazu Brot, Obst auf Teller gestapelt. Nein, nur mit Wasser lässt man uns nicht fort: Ohne Mittagessen dürfen wir nicht weiter.

Entnommen aus: Claudia Hildenbrandt und Daniel Mathias "Jesus liebt Radfahrer - Navid auch. Wie uns Gottgesandte, Waffennarren und Warmduscher aus der Klemme halfen", Reise Know-How Verlag Peter Rump, Bielefeld 2020