Julian Nida-Rümelin Gedanken zum Tag

Donnerstag, 18. Juni 2020

Die Krisendynamik des globalen Kapitalismus, wie er aus dem 19. und dem ersten Drittel des 20. Jahrhunderts vertraut war, kehrt zurück, begleitet vom Gefühl des politischen Kontrollverlustes. Die Antwort darauf muss in meinen Augen darin bestehen, den sozialen Ausgleich, soziale Gerechtigkeit und Verantwortung auf die Agenda der Weltpolitik zu setzen. (…) Ein "Weiter so" kann unter den aktuellen Bedingungen und angesichts der sich aufbauenden politischen Stimmungslagen nicht gut gehen. Ich neige nicht zu apokalyptischen Betrachtungen, aber ich bin unterdessen überzeugt, dass die Demokratie in Europa in den europäischen Nationalstaaten, aber auch in den USA in Gefahr ist, während sie andernorts, in China, Singapur, Russland, weiten Teilen Afrikas, auch im Mittleren Osten ihre Faszination eingebüßt hat. Die Verbindung von Demokratie und einer von Kapitalinteressen geprägten, aber politisch gerahmten Ökonomie wird nur Bestand haben, wenn die Politik die Eigengesetzlichkeiten ökonomischer Praxis respektiert und die Ökonomie das Primat der Politik im nationalen und internationalen Rahmen wieder respektiert. Ohne Gerechtigkeit keine Demokratie.

Entnommen aus: Julian Nida-Rümelin "Die gefährdete Rationalität der Demokratie", Edition Körber, Hamburg 2020 (E-Book, Kap. 19 'Gerechtigkeit in der Demokratie')