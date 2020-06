Franz Alt Gedanken zum Tag

Montag, 15. Juni 2020

Erst wenn wir erkennen, dass uns nichts fehlt, erkennen wir die wahre Schönheit unseres Planeten. Schon Mahatma Gandhi wusste: "Die Welt hat genug für jedermanns Bedürfnisse, aber nicht genug für jedermanns Gier." Die Regeln des Menschenzeitalters, des Anthropozäns, sind: Demut, ein Bewusstsein unserer Grenzen, eine intelligente Selbstbegrenzung sowie grenzenlose Lust auf Zukunft. Das meint kein grenzenloses materielles Wachstum, aber geistiges, spirituelles, seelisches und kulturelles Wachstum. Nirgendwo in der materiellen Natur herrscht grenzenloses Wachstum, wohl aber in der geistigen Natur. Geistig können wir unendlich wachsen. Der Klimawandel erfordert einen Gesellschaftswandel. Dafür fehlt es nicht mehr an Wissen, aber an ein wenig Weisheit. Deutschland müsste sich heute nur so verändern wie in den Aufbruchsjahren nach dem Zweiten Weltkrieg (…). Es geht also, wenn wir es wirklich wollen. Wann, wenn nicht jetzt? Denn wir stehen an einem Scheideweg. Wir sind dabei, unseren Kindern und Enkeln ein höllisches Klima zu hinterlassen. Und die Künstliche Intelligenz? Nichts dagegen. Aber schon ein wenig mehr natürliche Intelligenz reicht aus, um unsere heutigen Probleme zu lösen.

Entnommen aus: Franz Alt "Die ALTernative. Plädoyer für eine sonnige Zukunft", edition chrismon, Evangelische Verlagsanstalt, Leipzig 2019