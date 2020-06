Barbara Sher Gedanken zum Tag

Samstag, 13. Juni 2020

Sie können sich Angst nicht ausreden. Sie müssen vielmehr an die Quelle vorstoßen und die Gefahr beseitigen. In diesem Fall ist die Gefahr Ihr unterschwelliges Gefühl, der Kummer des inneren Kindes. Was ist so gefährlich daran, den Kummer zuzulassen? Eigentlich nichts, aber wir scheuen automatisch vor emotionalem Leid zurück, genauso wie wir körperliche Schmerzen vermeiden. Doch wenn Sie sich etwas Zeit nehmen und den Kummer an die Oberfläche kommen lassen, werden Sie eine positive Überraschung erleben. Sie werden den Schmerz zwar wahrnehmen, aber keineswegs darin untergehen, denn nichts ist natürlicher, als Gefühle zuzulassen. (…) Sobald das Gefühl zum Ausdruck gebracht wurde, wird es vergehen und große Veränderungen in Ihrer Sichtweise hinterlassen. Egal, wie schlimm eine Situation Ihnen auch erscheinen mag, sobald Sie Ihre Gefühle hinausgelassen haben, sieht alles ganz anders aus. Vielleicht bleibt eine kleine Weile eine gewisse Traurigkeit bestehen, aber fast augenblicklich fühlen Sie sich ruhiger und angstfrei. Diese ruhige Furchtlosigkeit lässt sich nicht mit einer Erwachsenenlogik erreichen. (…) Übertragen Sie die Aufgabe daher dem wahren Meister der Emotionen, Ihrem inneren Kind, das diese Gefühle schließlich erlebt. Es wird genau wissen, was zu tun ist.

Entnommen aus: Barbara Sher "Für deine Träume ist es nie zu spät", aus dem Englischen von Bettina Lemke, dtv Verlag, München 2014