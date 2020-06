Thomas Hohensee Gedanken zum Tag

Freitag, 12. Juni 2020

Ich glaube nicht, dass deine Zukunft in Stein gemeißelt ist. Mit jeder Entscheidung, die du triffst, änderst du deine Zukunftsaussichten. Die kommende Zeit enthält eine Vielzahl von Möglichkeiten. Was in drei Jahren passiert, ist noch nicht festgelegt. Wenn du genauso weitermachst wie bisher, könnte man eine Wahrscheinlichkeitsprognose abgeben. Mehr würdest du auch im Buch des Lebens nicht finden. Aber das alles brauchst du nicht. Du kennst deine Ziele. Du kennst deinen Weg. Sie sind dir nur noch nicht bewusst. Wende dich an deine innere Weisheit. Was richtig und falsch für dich ist, spürst du im Inneren. (…) Mach deine innere Weisheit zu deinem Guru. (…) Entscheidend wird immer sein, was deine innere Stimme dazu sagt. (…) Ein Patentrezept gibt es nicht. Was heute richtig ist, kann morgen schon falsch sein. Was für eine bestimmte Person zutrifft, muss für dich noch lange nicht passen. Deshalb sind Ratschläge, die von außen kommen, oft so verwirrend. Sie mögen weiterhelfen, aber nur einigen Menschen. Wenn du nicht zu diesen gehörst, kannst du mit den Tipps nichts anfangen. Doch du hast in dir eine Instanz, die aus dem Nichts die richtige Methode für dich erfindet. Jederzeit und an jedem Ort. Es ist nicht mehr nötig, als dass du innehältst und dir von deiner Intuition sagen lässt, was dein Ziel ist und wie dein nächster Schritt aussieht.

Entnommen aus: Thomas Hohensee "Tue nichts und werde glücklich. Drei Prinzipien für ein gutes Leben", Kösel Verlag, München 2020