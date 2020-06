Huub Oosterhuis Gedanken zum Tag

Mittwoch, 10. Juni 2020

Ist Gott unsagbar, unaussprechlich? Es gibt religiöse Geheimsprachen und religiösen Jargon, die diesen Eindruck erwecken. Gott ist ein Mysterium - wenn es ihn gibt, dann jenseits aller Sprachen. Worte versagen, um seine Tiefe zu ergründen - man kann es nicht sagen, schweigen ist besser. Mystische Dichter aller Weltreligionen haben uns dies gelehrt. Das scheint mir ein herzensreines Empfinden und Denken zu sein: Wenn es Gott gibt, dann ist er größer als der Bereich unserer Sprache - und größer als unser Herz. Und doch lässt sich viel über Gott sagen. Wer die Bibel zum Ausgangspunkt des Redens über Gott nimmt, ist nicht um Worte verlegen. In den biblischen Erzählungen und Liedern ist Gott größer als Menschensprache und Menschenherz. Aber wer er ist und nicht ist, wie er Gott ist und wo man ihm auf die Spur kommt, das wird in jenem Buch laut und offen ausgesprochen, und alle die gesellschaftlichen und politischen Folgen werden klipp und klar benannt. In Bildern und Gleichnissen - nicht in Definitionen. Definitionen schließen sich gegenseitig aus, Bilder und Gleichnisse umarmen sich. In der Bildersprache der Psalmen wird Gott in einem Atemzug Licht und Fels genannt - er ist schwer und leicht und weit wie das Licht, er ist beständig und treu wie ein Fels.

Entnommen aus: Huub Oosterhuis "du nur du immer du. Gebete", herausgegeben und übersetzt von Cornelis Kok, Patmos, Ostfildern 2020