Walter Rupp Gedanken zum Tag

Dienstag, 09. Juni 2020

Die Menschheit hat eine erstaunliche Entwicklung hinter sich. Um 7000 v.Chr. lebten auf der Erde 10 Millionen Menschen in der westlichen Welt, 2019 lag sie schon bei 7.7 Milliarden. Künftige Generationen werden länger leben und 30 Jahre ihrer Ausbildung widmen, 30 Jahre berufstätig sein und 30 Jahre den Ruhestand genießen. Alles ist in ständiger Bewegung. Die Zeit festhalten hieße, alles zur Erstarrung bringen. Hätten die nachfolgenden Generationen nicht immer gegen die bestehenden Verhältnisse revoltiert, die Menschheit würde heute noch in Höhlen wohnen. Und würden sie weiter gegen Traditionen und Gebräuche revoltieren, würde sie bald wieder in Höhlen wohnen müssen. Auch das Neue braucht ein Fundament, man darf es nicht auf den Trümmern des Alten errichten. Alt und neu sollen sich ergänzen und bereichern. Wo sind wir in der Entwicklung angelangt? Auf welcher Ziffer steht der Zeiger der Weltenuhr? Befinden wir uns noch in der Morgendämmerung oder ist bereits der späte Abend angebrochen? - Über Zeit und Stunde wissen wir nichts. Darüber sollen wir nichts wissen. Auch die Bibel gibt darüber keine Auskunft. Aber sie verspricht, dass Gott der Vergänglichkeit ein Ende setzt und das, was er geschaffen hat, zu einem guten Ende führen wird.

Walter Rupp SJ / unveröffentlichter Text