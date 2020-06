Mohandas K. Gandhi Gedanken zum Tag

Montag, 08. Juni 2020

Auch wenn mich meine angeborene Schüchternheit hin und wieder zum Gespött machte, hat sie sich nicht als nachteilig, sondern im Gegenteil als vorteilhaft erwiesen. Heute genieße ich die Redehemmung, unter der ich früher litt. Ihr größter Pluspunkt besteht darin, dass ich meine Worte sparsam einzusetzen lernte. So habe ich mir angewöhnt, meine Gedanken zu bändigen, und kann heute behaupten, dass mir so gut wie nie ein unbedachtes oder unangemessenes Wort über die Lippen oder aus dem Stift kommt. Soweit ich mich erinnere, hatte ich nie etwas Gesagtes oder Geschriebenes zu bereuen. So sind mir viele Unannehmlichkeiten und verschwendete Stunden erspart geblieben. Die Erfahrung hat mich gelehrt, Schweigen ist Teil der spirituellen Disziplin eines Anhängers der Wahrheit. Die Neigung, die Wahrheit wissentlich oder unwissentlich aufzublasen, zu unterdrücken oder zu verzerren, gehört zu den typisch menschlichen Schwächen; um sie zu überwinden, bedarf es des Schweigens, man muss dieser Gefahr mit Wortkargheit begegnen. (…) Ich denke gern an die Schüchternheit zurück, die mich früher quälte. Sie ist in Wirklichkeit mein Schutzschild. Durch sie habe ich mich weiterentwickelt. Meine Schüchternheit half mir, der Wahrheit zu dienen.

Entnommen aus: Mohandas K. Gandhi: "Mein Leben", hrsg. v. Ilja Trojanow, aus d. Engl. v. Susann Urban, C.H.Beck, München, 2019