Susanne Breit-Keßler Gedanken zur Pfingstzeit

Samstag, 06. Juni 2020

Morgen wird in der Kirche das Trinitatisfest gefeiert. Trinitatis, das meint Dreieinigkeit Gottes. Es ist das Fest, das wohl nur wenige verstehen. Gott ist ein Gott, aber in drei Personen: Vater, Sohn und Heiliger Geist. Bei der Taufe sagt es die Pfarrerin oder der Pfarrer: "Ich taufe dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes." (Mt 28,12) Für mich ist es wichtig, das zu sagen und auch zu glauben. Denn wenn ich die drei in Einem sehe, dann ist mir klar, dass Gott persönlich vorbeikommt. Er kommt uns nahe. Und zwar in Jesus aus Nazareth. Trinität - vielleicht so: Gott ist der Vater, der im Sohn sein ganzes Leben verschenkt. Und danach verschwindet er nicht einfach wieder. Gott, der Heilige Geist ist da und wirkt in meinem Leben. Die Welt ist nicht gottlos, sondern erfüllt von guten, liebevollen, eben geistreichen Gedanken, Worten und Taten. Eigentlich gar nicht so schwer zu verstehen. Es ist wie mit der Liebe. Sie begegnet mir in unterschiedlicher Gestalt und ich selbst lebe sie auch verschieden. Aber es ist ein und dieselbe Liebe. Liebe verlangt mir etwas ab, manchmal verwundet sie auch, verletzt. Und es Liebe, die mich treibt, nicht bei mir zu bleiben, sondern mich hinzugeben und damit Leben miteinander möglich zu machen. Trinität. Ein Fest der Lebenslust, der Dynamik und der liebevollen Veränderung. Echt ein Grund zum Feiern.

Susanne Breit-Keßler / unveröffentlichter Text