Susanne Breit-Keßler Gedanken zur Pfingstzeit

Freitag, 05. Juni 2020

Diese Woche sollte wieder weltweit der Tag der Erde begangen werden. Über 200 Millionen Menschen beteiligen sich normalerweise daran. "natur:verbunden" ist das Motto dieses Jahr. An diesem Tag zeigt sich die Liebe zu unserem Planeten - gerade wegen aller Sorgen um Klimawandel oder die Folgen des Coronavirus. John Denver, der Folk- und Countrymusiker, sang das Lied "Earth Day Every Day": "Feiere den Morgen, das Leben, die Freiheit, die beim Ruf der Wildnis fliegt, das Lachen, das im Herzen eines Kindes singt, die Sterne, die beim Untergang der Sonne erscheinen …". Sehr bewegend, gerade in diesen Zeiten. Zur Begeisterung über die Natur gehört die Klage über das zerstörerische und rücksichtslose Handeln von uns Menschen. Oft genug schaden wir der Natur und uns selbst. Geistreich ist es sicher, dass wir uns mit den schönen und schweren Seiten unseres Lebens beschäftigen. Kritisch und nachdenklich. Aber auch mit getroster Zuversicht. Denn nur mit kreativer Liebe für diese Erde fällt uns ein, was wir alles tun können für Pflanzen, Tiere und momentan ganz besonders für uns Menschen. "natur:verbunden - ein schöner Impuls zum Leben und Lieben.

Susanne Breit-Keßler / unveröffentlichter Text