Susanne Breit-Keßler Gedanken zur Pfingstzeit

Donnerstag, 04. Juni 2020

Pfingsten ist das Fest des Geistes. Das deutsche Wort 'Geist' hängt zusammen mit 'geisa'= außer sich bringen. Die Grundbedeutung des Wortes Geist ist also 'Aufgeregtheit'. Aufgeregt sein ist kein so großartiger Zustand. Aber halt - es gibt doch Vieles, für das es sich aufzuregen lohnt! Für Kinder, die in Not sind. Die missbraucht werden, die kein Zuhause haben, nichts zum Essen, keine Materialien für die Schule. Für Frauen, die unter Gewalt leiden. Für Menschen, die mit ihren Einschränkungen an den Rand gedrängt werden. Es gibt Kleine und Große, die alles brauchen können - bloß keine Apathie oder Resignation. Wem alles wurscht ist oder wer nur hilflos mit den Achseln zuckt, der rührt auch keinen Finger für andere. Und diese anderen, in unserem Land oder sonst wo auf der Welt - sie brauchen unsere heilige Aufregung, unseren gerechten Zorn. In einem Pfingstlied heißt es: "O komm, du Geist der Wahrheit, und kehre bei uns ein, verbreite Licht und Klarheit, verbanne Trug und Schein." Unser Grips - das ist ein geistreiches Geschenk Gottes. Klarheit der Gedanken, Einsicht in Ursachen und Folgen, Umsicht im Handeln sind notwendig. Zugleich braucht es emotionale Intelligenz. Die Leidenschaft für andere. Ganz sicher rege ich mich bald wieder auf. Für andere. Mit Vernunft und Gefühl.

Susanne Breit-Keßler / unveröffentlichter Text