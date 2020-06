Susanne Breit-Keßler Gedanken zur Pfingstzeit

Mittwoch, 03. Juni 2020

Pfingsten, das Fest des Heiligen Geistes, gehört zusammen mit der Geschichte vom Turmbau zu Babel. Und das ist richtig spannend. Schauen wir mal hin! Alle in Babel waren einer Meinung - ein Turm muss her. Jeder soll von weitem sehen: Wir sind wer. Wenn eine Masse von Menschen die gleiche Ideologie hat, kann das unmenschlich werden. Dann, wenn das Individuum nichts mehr gilt. Vermutlich deshalb fährt Gott vom Himmel drein und bringt die Menschen ab von ihrem Vorhaben. Er verwirrt ihre Sprache. Sie verstehen sich nicht mehr und zerstreuen sich in alle Winde. Der Turm bleibt eine Bauruine. Wenn der gemeinsame Größenwahn in Stücke fällt, dann merkt man: "Ich unterscheide mich von anderen. Ich bin ein eigener Mensch." Das hat eine lebenswichtige Seite. Der Gott, der dreinfährt, ist ein Aufklärer. Einer, der dafür sorgt, dass der Gleichschritt aus dem Takt gerät. Die Geschichte vom Turmbau zu Babel ist eine Geschichte, die davon erzählt, wie Menschen zu Individuen werden. Wie sie merken, dass sie ein eigenes "Ich" mit Phantasien und Träumen haben, dass in der Menge nicht untergehen soll. Und an Pfingsten sprechen die Jünger dann in verschiedenen Sprachen. Alle verstehen sich. Pfingsten ist das atemberaubende Ereignis, dass Kinder, Männer und Frauen sich verständigen und verstehen können - und dabei so faszinierend verschieden sein können und dürfen, wie Gott sie gedacht und gemacht hat.

Susanne Breit-Keßler / unveröffentlichter Text