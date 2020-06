Susanne Breit-Keßler Gedanken zur Pfingstzeit

Eine Frau, die ich gut kenne, ruft mich an. Sie arbeitet in einem Altenheim. "Corona", sagt sie, "gibt es bei uns nicht. Alle sind gesund."

Dienstag, 02. Juni 2020

Eine Frau, die ich gut kenne, ruft mich an. Sie arbeitet in einem Altenheim. "Corona", sagt sie, "gibt es bei uns nicht. Alle sind gesund." Ich freue mich. Aber sie fährt fort: "Das stimmt sowieso alles nicht. Es gibt keine Toten. Alles frei erfunden. Da hat jemand Interesse daran, uns Angst zu machen." Verschwörungstheorien sind nichts für mich. Herrje. Meinem Naturell entsprechend möchte ich meiner Bekannten sofort alle Fakten um die Ohren ziehen, damit sie versteht, dass sie Blödsinn redet. Sozusagen sie Babel, ich Pfingsten. Sie Sprach- und Denkverwirrung, ich Heiliger Geist. Aber ich reiße mich zusammen. Anhänger von Verschwörungstheorien sind oft verunsichert von der Situation, in der sie leben. Sie haben kein Vertrauen zu gesellschaftlichen Institutionen und können mit Widersprüchlichkeiten schlecht umgehen. Das, was sie von anderen als düstere, simple Erklärung bekommen, gibt ihnen Sicherheit. Wenn ich jetzt verbal draufhaue, wird es schlimmer. Meine Bekannte würde sich zurückziehen. Ich atme tief durch. Pfingsten - Fest des Geistes, der Umsicht. Ich erkundige mich, wie es ihr geht. Ich frage, wo ihre Informationen herkommen und schlage vor, gemeinsam im Internet danach zu suchen. Ich bitte sie, erstmal nichts zu teilen. Wir wollen uns treffen. Puh. Ausgestanden ist das nicht. Aber der Anfang ist gemacht.

Susanne Breit-Keßler / unveröffentlichter Text