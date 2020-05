Andreas Batlogg SJ Gedanken zur Pfingstzeit

Samstag, 30. Mai 2020

Ein alter Hymnus, den Mönche und Nonnen regelmäßig beten, spricht vom Heiligen Geist als vom Tröstergeist: Consolator optime.

In einer der Strophen heißt es: "Ohne dein beständig Wehn / kann im Menschen nichts bestehn, / kann nichts heil sein noch gesund." Eine weitere Strophe bittet darum: "Wärme du, was kalt und hart / löse, was in sich erstarrt, / lenke, was den Weg verfehlt."

Vom Weg abgekommen: Da ließe sich vieles einsetzen, was wir in der Coronakrise erlebt haben. Über Einsamkeit und Isolation klagten nicht nur Menschen, die die Infektion in die Quarantäne gezwungen hatte. Der Krisenmodus offenbarte, was im Alltag oft lange unterdrückt wird. Ärzte können heilen. Psychotherapeuten können analysieren. Priester können lossprechen. Aber sie sind alle keine Zauberer. Wir können nichts erzwingen oder machen. Christen können aber Gott um seinen Geist bitten: der eingreifen kann in unsere Lebens- und Leidens- und Glaubensgeschichten; der heilen, der wieder Leben einhauchen kann, wo alles kalt oder wie abgestorben ist.

Der Geist Gottes ist ein Tröster-Geist. Er ist einer, der mit mir ist, wenn ich mich allein fühle.

Gottes Geist, der Consolator - ein Tröster-Geist. Erinnern wir uns gegenseitig daran!

Pater Andreas Batlogg SJ / unveröffentlichter Text