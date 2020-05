Andreas Batlogg SJ Gedanken zur Pfingstzeit

Freitag, 29. Mai 2020

Der Verfasser der Apostelgeschichte zieht alle Register: Von kosmischem Brausen bis zum Sprachwunder ist die Rede. Auf der anderen Seite: Das Evangelium berichtet von Jüngern, die sich weggesperrt haben aus Angst und Enge. "Geschlossene Gesellschaft". Nicht aus eigener Anstrengung kommt der Wandel, sondern weil Gott eingreift mit seinem Geist: So werden Türen aufgestoßen, so fassen Verschreckte Mut hinauszugehen, Partei zu ergreifen, Zeugnis abzulegen. Pfingsten erwies sich seinerzeit als Wunder eines Grenzen überschreitenden Verstehens - und damit als Antigeschichte zu dem Geschehen um den Turmbau von Babel, der Ursprungserzählung von der Sprachenverwirrung. Pfingsten auf dem Hintergrund der unsichtbaren Folie von Babel: Das bedeutet Verständigung statt Verwirrung, Einheit trotz Vielfalt, Sammlung statt Zerstreuung. Dieses Wunder benutzt ein Vehikel: den Geist. Die Kirche als Anti-Babel nimmt ihren Anfang mittels einer plötzlich-sinnlichen Geisterfahrung, die alle überrascht. Dieser Geist hebt die Kirche aus der Taufe. Trotz Pfingsten: Babel gibt es immer noch. So ängstlich wie damals die Jünger reagieren heute diejenigen, die den Geist aussperren wollen, aus Angst, er könnte etwas verändern und nicht alles beim Alten lassen. Damals hat der Geist Gottes Türen aufgestoßen. Was heißt es heute, offensiv, missionarisch Christ, Christin zu sein - und Glaube nicht nur aus Tradition oder Gewohnheit zu leben?

Pater Andreas Batlogg SJ / unveröffentlichter Text