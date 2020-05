Andreas Batlogg SJ Gedanken zur Pfingstzeit

Donnerstag, 28. Mai 2020

Der Jesuit Hans Waldenfels schreibt in einem seiner Bücher: "Was uns verwundern muss, ist, dass es in unserer Zeit breite Schichten vor allem in Lateinamerika und Afrika gibt, die sich in ihrem Tun als Christen - viel stärker, als es in den traditionellen Kirchen vor allem Europas der Fall ist - auf das Wirken des Heiligen Geistes berufen. Die Pfingstbewegungen, sind in Europa eher eine fremde Welt. Es muss die Frage gestellt werden, ob wir den Heiligen Geist als die unter uns fortlebende Wirklichkeit Jesu Christi ernst nehmen oder ob wir ihn nicht selbst in seinen leisen Auftritten und Anregungen viel zu schnell mit unseren Kirchengesetzen, Lehraussagen und Moralvorschriften unterdrücken. Die Geistvergessenheit wird hier zum Zeichen der Gottvergessenheit, ja der Gottlosigkeit." "Geistvergessenheit" in Theologie und Kirche: Das ist menschliche Hybris - also Größenwahn, Selbstüberschätzung. Wir schaffen es - allein. Wir reformieren - allein. Wer sich diesen Psycho-Jargon einreden lässt, braucht keinen Heiligen Geist. Man kann in salbungsvollen Worten vom Heiligen Geist reden. Oder abstrakt. Man kann ein innertrinitarisches Liebesspiel der drei göttlichen Personen beschwören. Man kann spekulativ werden. All das dispensiert nicht von der Frage: Was bedeutet mir der Heilige Geist? Rechne ich mit ihm? Was traue ich ihm zu? Bete ich zu ihm?

Pater Andreas Batlogg SJ / unveröffentlichter Text