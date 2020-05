Andreas Batlogg SJ Gedanken zur Pfingstzeit

Mittwoch, 27. Mai 2020

Papst Franziskus kam im April 2013 in einer Predigt auf das Zweite Vatikanische Konzil zu sprechen. Er stellte fest: "Um es klar zu sagen: Der Heilige Geist ist für uns eine Belästigung. Er bewegt uns, er lässt uns unterwegs sein, er drängt die Kirche, weiter zu gehen. Aber wir sind wie Petrus bei der Verklärung: ›Ah, wie schön ist es doch, gemeinsam hier zu sein.‹ Das fordert uns aber nicht heraus. Wir wollen, dass der Heilige Geist sich beruhigt, wir wollen ihn zähmen. Aber das geht nicht. Denn er ist Gott und ist wie der Wind, der weht, wo er will. Er ist die Kraft Gottes, der uns Trost gibt und auch die Kraft, vorwärts zu gehen. Es ist dieses ›vorwärts gehen‹, das für uns so anstrengend ist. Die Bequemlichkeit gefällt uns viel besser." Der Heilige Geist - eine Belästigung, einer, der mit der eigenen Bequemlichkeit konfrontiert. Franziskus warnte: Wir wollen uns nicht verändern und es gibt sogar auch Stimmen, die gar nicht vorwärts wollen, sondern zurück: Das ist dickköpfig, das ist der Versuch, den Heiligen Geist zu zähmen." Der gezähmte Heilige Geist: harmlos und langweilig, verfügbare Spielmasse auf dem Rechenschieber von Kirchenbeamten. Störung unerwünscht. Ich habe mich immer gefragt, warum diese Predigt des Papstes weder auf der Homepage des Vatikans noch in einer Predigtsammlung zu finden ist. Warum wohl?

Pater Andreas Batlogg SJ / unveröffentlichter Text