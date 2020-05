Andreas Batlogg SJ Gedanken zur Pfingstzeit

Dienstag, 26. Mai 2020

Wir erkennen den Heiligen Geist an seinem Wirken. Er ist der große Kommunikator. Ein Global Player. Jeder kann jeden und jede plötzlich verstehen, wenn wir mit dem Geist rechnen, wenn wir auf ihn bauen. Geist ist Bewegung, Dynamik, Energie, Wind, Hauch, Atem. Er ermöglicht Einheit und Verstehen. Dieser Geist kann eingreifen in unsere Lebens- und Leidensgeschichten und in unsere Glaubensgeschichten. Er kann heilen, wieder Leben einhauchen, wo alles kalt oder abgestorben ist. Unsere Wunden, unsere Enttäuschungen, unsere toten Punkte, unsere Frustration - halten wir sie Gott hin, auch unsere Enttäuschung über die Kirche, und bitten wir Gott um seinen Heiligen Geist, der unberechenbar ist, also subversiv. An unseren Früchten wird man uns erkennen - als Christen: an unseren Einstellungen, an unseren Mentalitäten, am Umgang miteinander. Wenn wir beginnen, anders zu denken, anders zu reden, anders zu handeln als das, was der Mainstream vorgibt - dann geben wir zu erkennen, wes Geistes Kinder wir sind! Gottes Kinder sind seines Geistes Kinder! Pfingsten ist ein Überraschungsfest. Das muss allen Angst machen, für die alles klar ist, geordnet - auch in der Kirche. Unverzichtbar ist der Geist Gottes für die Kirche. Er fordert sie immer wieder heraus zum Experiment und zum Wagnis. Wir brauchen ihn, dringend.

Pater Andreas Batlogg SJ / unveröffentlichter Text