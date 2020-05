Andreas Batlogg SJ Gedanken zur Pfingstzeit

Wir kennen sie alle: die "guten Geister". Selbstlose Menschen in einer Familie, einem Betrieb, einem Verein, einer Pfarrei, Sie stellen nicht ständig ihre Interessen, ihr Befinden, ihre Chancen in den Mittelpunkt.

Montag, 25. Mai 2020

Wir kennen sie alle: die "guten Geister". Selbstlose Menschen in einer Familie, einem Betrieb, einem Verein, einer Pfarrei, Sie stellen nicht ständig ihre Interessen, ihr Befinden, ihre Chancen in den Mittelpunkt. Sie sind für andere da, sie sorgen für Atmosphäre, sie haben ein Auge für das, was es braucht. Wenn solche Menschen nicht mehr da sind, spürt man es schnell - auch wenn "gute Geister" manchmal ausgelacht oder belächelt werden, weil sie als naiv gelten. Was wäre die Kirche ohne den guten Geist - Gottes? Da wäre viel Liturgie, viel Gelehrsamkeit, viel Frömmigkeit - aber keiner wüsste, wohin damit. Und manchmal auch: Wozu das alles? Gottes Geist, der uns allen verheißen ist: Er lässt sich nicht "dosieren" oder verwalten. Er überrascht, er verändert, er bewahrt vor Routine. Es braucht beides in der Kirche: Amt und Charisma, Institution und Geist. Diese gegeneinander ausspielen zu wollen, ist unsinnig. Das bringt nichts. Der Geist steht nicht gegen die Institution, er schafft eine. Die aber, die Kirche, muss sich immer wieder fragen und fragen lassen, ob sie den Grund und den Anlass ihrer Erschaffung widerspiegelt oder nicht. Wir haben ihn deswegen bitter nötig, den Heiligen Geist. Eine geist-lose Kirche können wir uns nicht leisten. Sie kreist nur um sich selber. Heiliger Geist bedeutet: Inspiration und Korrektiv in einem. Für eine geisterfüllte Kirche.

Pater Andreas Batlogg SJ / unveröffentlichter Text