Jan Assmann Gedanken zum Tag

Das Gegenstück zur Konversion ist die Assimilation. Sie setzt im Gegenteil das völlige Vergessen der Herkunftsidentität voraus. Diese beiden psychologischen Mechanismen prägen sich sehr deutlich auch auf kultureller Ebene in den Schriften des Alten Testaments und insbesondere im Deuteronomium aus. Das Deuteronomium ist von einer Sorge beherrscht: Das ist die Sorge um das Gedächtnis und die Angst vor dem Vergessen. Immer wieder schärft es seinen Hörern und Lesern die Warnung vor Vergessen ein. Vergessen ist dabei gleichbedeutend mit Assimilation, nämlich an Brauchtum und Vorstellungswelt des Landes, in das die Israeliten einziehen werden, also Kanaan. Wenn man sich klarmacht, dass Kanaan für die eigene Vergangenheit und für die unmittelbaren Nachbarn steht, die die Metamorphose noch nicht durchgemacht haben, dann versteht man, dass Assimilation beziehungsweise Vergessen hier gleichbedeutend ist mit einem Rückfall in die frühere Existenzform, dem Schrecken aller Konvertiten. Hinter dem ausgeprägten Anti-Kanaanismus des Deuteronomiums steht also das Pathos der Konversion, die Leidenschaft einer lebensrettenden Entscheidung, die Angst vor dem Rückfall und die Entschlossenheit, den Heiden in sich auszurotten.

Entnommen aus: Jan Assmann "Monotheismus und die Sprache der Gewalt", Picus Verlag, Wien 2009