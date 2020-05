Bert Hellinger Gedanken zum Tag

Montag, 18. Mai 2020

"Immer mit der Ruhe!" sagen wir oft. Wieso? In der Ruhe behalten wir den Überblick und können uns nicht so leicht verrennen. Wir erkennen, worauf es ankommt, und warten auf den rechten Augenblick. Ruhe heißt hier: Wir sammeln uns auf das Wesentliche, auf den entscheidenden Schritt. (…) Nach dieser Vorbereitung aber ist es mit der Ruhe vorbei. Ohne Zögern wird das in der Ruhe geplante Handeln umgesetzt, ohne dass wir uns von etwas Nebensächlichem ablenken lassen. Denn das Nebensächliche wurde in der Ruhe bereits als solches erkannt und beiseite gelassen. Erst nach dem Handeln kommen wir wieder zur Ruhe, sammeln uns erneut. Wir überprüfen das Erreichte, korrigieren es und bereiten uns auf das nächste Handeln vor. Solche Ruhe bewahren können wir nur, wenn wir in uns selbst ruhen, wenn wir mit uns und unserer Umgebung im Einklang sind und wenn wir uns und anderen zustimmen, wie sie sind. Dann stoßen wir bei unserem Handeln auf wenig Widerstand. (…) Weil wir im Einklang sind, kommen uns die anderen entgegen (…). Je mehr wir dieses Entgegenkommen und diesen Schutz in unserem Tun erfahren haben, desto ruhiger werden wir, desto gesammelter auch und voller Kraft. Diese Ruhe ist weit entfernt vom Nichtstun. Im Gegenteil. Sie ist auf Handeln ausgerichtet, gesammelt und zuversichtlich und voller Erwartung. In ihr ist das Handeln schon gegenwärtig. Sie ist tätige Ruhe.

Entnommen aus: Bert Hellinger "Dankbar und gelassen. Im Einklang mit dem Leben", Herder Verlag, Freiburg 2006