Mahatma Gandhi Gedanken zum Tag

Samstag, 16. Mai 2020

Um den universellen und allgegenwärtigen Geist der Wahrheit von Angesicht zu Angesicht zu schauen, muss man alle Schöpfung wie sich selbst lieben. Ein Mensch, der danach strebt, kann sich aus keinem Bereich des Lebens heraushalten. Deshalb hat mich meine Hingabe an die Wahrheit in die Politik geführt, und ich kann ohne Zögern und doch in aller Demut sagen, dass diejenigen, die meinen, Glaube habe nichts mit Politik gemein, nicht wissen, was Glaube bedeutet. Ohne Selbstläuterung ist es nicht möglich, sich mit allem Lebenden zu identifizieren; (…) Gott kann nur von jenen erkannt werden, die reinen Herzens sind. Selbstläuterung bedeutet daher zwingend Läuterung in allen Lebensbereichen. Und da das Persönliche und das Universelle nahe beieinander sind, führt die Läuterung des Einen zur Läuterung der Vielen. Der Gott der Wahrheit hat jeden von Geburt an mit der Fähigkeit ausgestattet, nach Selbstläuterung zu streben. Aber dieser Weg ist steil und steinig. Um zur wahren Läuterung zu gelangen, muss man absolut leidenschaftslos werden im Denken, Reden und Handeln; man muss sich über die Leidenschaften von Liebe und Hass, Bindung und Ablehnung erheben. (…) Die subtilen Leidenschaften zu überwinden, erscheint mir weitaus schwerer zu sein als die Eroberung der Welt mit Waffengewalt.

Entnommen aus: Mahatma Gandhi "Mein Leben oder Die Geschichte meiner Experimente mit der Wahrheit", aus dem Englischen von Susann Urban, herausgegeben, erläutert und mit einem Nachwort versehen von Ilija Trojanow, C.H.Beck Verlag, München 2019