Walter Rupp Gedanken zum Tag

Freitag, 15. Mai 2020

Als die Brüder Montgolfier 1783 zu ihrem ersten Ballonflug aufgestiegen waren und nach einer Höhe von 2000 Metern wieder wohlbehalten auf der Erde landen konnten, brachen die Zuschauer in einen unbeschreiblichen Jubel aus und meinten: man werde bald auch noch das Mittel finden, mit dem man den Tod besiegen kann. Diese Erwartung: Die Wissenschaft werde bald eine Krankheit nach der anderen besiegen, vielleicht sogar den Tod, regt sich noch immer. Auch die Annoncen unserer Zeit erwecken den Eindruck, man könne jede Krankheit, ja sogar seelische Nöte mit pharmazeutischen Präparaten - zum Spottpreis von nur einigen Euro - wirksam und sofort vertreiben: Erfolglosigkeit, Minderwertigkeitskomplexe, Kontaktarmut, Hemmungen und Liebeskummer sind frappierend leicht zu heilen. Man nehme das von Dr. Kauz in langjähriger Erprobung und auf wissenschaftlicher Grundlage entwickelte 'Anti-Komplex', 'Anti-Depressiv' oder das 'Kontakt-Hormon K', das schon so vielen - wie die überaus zahlreichen Zuschriften beweisen - aus ihrer verzweifelten Lage herausgeholfen hat. Aber diese Hoffnung, die Medizin werde irgendwann einmal jedes Gebrechen heilen und alle Krankheiten ausrotten, ist eine Illusion. Es wird ihr nie gelingen, die Menschen so gesund zu machen, dass sie nicht mehr, oder bei voller Gesundheit sterben. Diese Erwartung wird sich nie erfüllen. Zu unserem Glück: wir wären dann dazu verurteilt, immer in einer Welt zu sein, die uns auf Dauer nicht glücklich machen könnte.

Walter Rupp SJ / unveröffentlichter Text