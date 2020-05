J.Feddersen, P.Gessler Gedanken zum Tag

Donnerstag, 14. Mai 2020

Sicher ist, dass es in der Kirche Macht gibt (und manchmal auch die Macht der Kirche über ihre eigenen Kreise hinaus). Und natürlich ist es kein Zufall, dass Macht in der Kirche über eines der wenigen Mittel genutzt wird, über das die Kirche überhaupt verfügt, nämlich die Sprache. Die kirchliche Sprache ist also auch und immer wieder ein Machtmittel. Sprache wird zu einer Herrschaftstechnik, nicht zuletzt deshalb sind gerade Kirchenobere oft sehr eloquent. Es darf und kann keine Gewalt ausgeübt werden, aber man will schon, dass der oder die andere genau das tut, was man will und (direkt oder indirekt) sagt. Oder passiert das Ganze mit der kirchlichen Sprache mittlerweile sogar eher unbewusst? Ist das betont verständnisvolle Geduze einfach schon zu einem Komment geworden, dem man eben genügt, so man sich in der kirchlichen Welt bewegt? Ist der verbale Hierarchie-Abbau wirklich intentional oder eher eine Anpassung an eine Gesellschaft, die in den vergangenen Jahren eindeutig unhierarchischer geworden ist - ganz abgesehen vom "Priestertum aller Gläubigen", wie es theologisch heißt, also dem Anspruch an alle Christinnen und Christen, auf ihrem jeweiligen Feld und mit ihren eigenen Mitteln in der Verkündigung tätig zu sein, alle zugleich berufen und einander Brüder und Schwestern, wie es Jesus gesagt hat?

Entnommen aus: Jan Feddersen und Philipp Gessler "Phrase unser. Die blutleere Sprache der Kirche", Claudius Verlag, München 2020