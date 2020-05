Christoph Bochinger Gedanken zum Tag

Heutzutage gibt es in Europa keine Scheiterhaufen mehr, wie sie noch in der Frühen Neuzeit, auch von protestantischen Mächten, zur Zähmung religiös Andersdenkender eingesetzt wurden.

Mittwoch, 13. Mai 2020

Heutzutage gibt es in Europa keine Scheiterhaufen mehr, wie sie noch in der Frühen Neuzeit, auch von protestantischen Mächten, zur Zähmung religiös Andersdenkender eingesetzt wurden. Abgesehen von neuen Xenophobien gibt es auch kaum mehr Einschränkungen aufgrund der Religionszugehörigkeit für die Berufswahl und andere Aspekte der privaten Lebensführung. Die vollständige Religionsfreiheit des Individuums ist eine wesentliche Rahmenbedingung gegenwärtiger Religiosität. Eine zweite, ebenso wesentliche Rahmenbedingung besteht in der stark erleichterten Zugänglichkeit ‚fremder' religiöser Traditionsbestände durch die modernen Medien, durch die beschleunigten weltweiten Reise- und Migrationskultur u.ä. Die ‚Selbstermächtigung des religiösen Subjekts' ist dadurch nicht nur sehr viel einfacher, sondern für das Individuum auch nahe liegender geworden. Der "Zwang zur Häresie" korrespondiert mit der Möglichkeit, sich gleichsam wie am Fernsehabend durch das multireligiöse Programm zu ‚zappen'. (…) In jeder Bahnhofsbuchhandlung findet sich einschlägige Literatur; kaum eine Fernseh-Talkshow lässt das Thema aus, und ‚Zukunftsforscher' verzeichnen einen "Megatrend Religion".

Entnommen aus: Christoph Bochinger "Die unsichtbare Religion in der sichtbaren Religion - Formen spiritueller Orientierung in der religiösen Gegenwartskultur", Kohlhammer Verlag, Stuttgart 2009