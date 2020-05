Reinhart Schultz Gedanken zum Tag

Montag, 11. Mai 2020

Der Begriff der Nachhaltigkeit ist in aller Munde. Nachhaltiges Leben und Wirtschaften gelten als Gebot der Stunde. So ist Nachhaltigkeit auch Teil des strategischen Konzepts von Finanzinvestoren. Jeder kann nachlesen, was der Begriff Nachhaltigkeit für Finanzinvestoren bedeutet, nämlich dauerhaft hohe finanzielle Renditen zu erwirtschaften. Für dieses Ziel werden alle verfügbaren Erkenntnisse und Prognosen über Märkte und politische Entwicklungen ausgewertet. Allerdings sind Ressourcenschonung, Gerechtigkeit, Arbeits- und Lebensbedingungen sowie ökologische Risiken dabei nur dann von Bedeutung, wenn sie als finanztechnische Kenngrößen in Erscheinung treten. Es könnte also sein, dass eine finanztechnische Nachhaltigkeit nicht ganz das widerspiegelt, was man sich in der Ökologie unter Nachhaltigkeit vorstellt. Es wäre zwar schön, wenn sich finanztechnisches Wachstum dauerhaft von ökologischen Risiken entkoppeln ließe. Teilweise mag dies gelingen, aber sicher nicht in Gänze. Politik und jeder Einzelne sind aufgefordert, die verbleibenden Zielkonflikte im Auge zu behalten.

Reinhart Schultz / unveröffentlichter Text