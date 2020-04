Susanne Breit-Keßler Gedanken zur Osterzeit

Samstag, 18. April 2020

Heute wird der Internationale Tag des Denkmals gefeiert. Dieser Tag erinnert an den Schutz des Kultur- und Naturerbes in aller Welt. Das, was architektonisch besonders gelungen ist oder draußen im Freien Herz und Seele erfreut, muss einfach für uns alle und die nachkommenden Generationen bewahrt bleiben. Und zwar in aller Welt - damit man sich daheim und anderswo anschauen kann, wie schön diese Erde ist … Jedes Volk leistet seinen besonderen Beitrag zur Kultur der Welt. Bei uns in Bayern gehört die Wieskirche dazu, die Würzburger Residenz, das Opernhaus in Bayreuth, prähistorische Pfahlbauten im Bodensee und Augsburgs historische Wasserwirtschaft. Die Luthergedenkstätten in Wittenberg und Eisleben sind wie die berühmte Wartburg auch mit dabei. Das freut mich. Die Pyramiden, Marrakesch, das Taj Mahal, Jerusalem und Angkor Wat, Edinburgh und Paphos, die Freiheitsstatue und die Inkastadt Machu Picchu … alles Weltkulturerbe. Warum zähle ich das auf? Weil es der Seele guttut, an diese Orte zu denken. Die Corona-Krise trifft die ganze Welt. Aber auch das Schöne verbindet uns rund um den Globus. Darum: Lasst uns achten und ehren, was menschlicher Geist so himmlisch sich erdenkt. Und uns auf die Zeiten freuen, in denen wir das alles wieder bewundern dürfen.

Susanne Breit-Keßler / unveröffentlichter Text