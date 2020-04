Susanne Breit-Keßler Gedanken zur Osterzeit

"Stay home and cook" fordert mich der Newsletter meiner Essenszeitschrift auf. Mach' ich. Ich koche jeden Tag mit Vergnügen, weil ich zu Hause einen Mann habe, der gerne isst, was ich ihm serviere.

Freitag, 17. April 2020

"Stay home and cook" fordert mich der Newsletter meiner Essenszeitschrift auf. Mach' ich. Ich koche jeden Tag mit Vergnügen, weil ich zu Hause einen Mann habe, der gerne isst, was ich ihm serviere. Gelegentliche Pleiten wie neulich mit dem Kaiserschmarrn nimmt er gelassen hin. Ich bin einfach keine Süße, das Herzhafte liegt mir deutlich mehr. Es gibt Nudeln in allen Variationen, Gemüse und Salat. Manchmal Fleisch, auch wenn ich selbst keines esse. "Wieso machst du das?", fragen mich Freundinnen. "Wenn du selber das nicht magst?" Tja, warum … Ich mache es meinem Mann zuliebe. Es ist schön, für den anderen etwas zu tun, auch wenn es nicht unbedingt mit der eigenen Ansicht harmoniert. Dir zuliebe. Einen Film anschauen, den man selber nie ausgesucht hätte - einfach, weil der andere ihn sehen will und glücklich ist, wenn man an seiner Seite sitzt. Pfannkuchen backen, auch wenn man lieber Cannelloni isst. Das trägt dazu bei, die Liebe nicht dem Alltag zu opfern und nur darauf zu schauen, dass es einem selber gut geht. Der Apostel Paulus hat weise formuliert: "Die Liebe bläht sich nicht auf, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern…" Dir zuliebe. Ausprobieren. Er isst meine Tagliatelle all´emiliana. Und ich mache bestimmt wieder Kaiserschmarrn. Aber besser.

Susanne Breit-Keßler / unveröffentlichter Text