Susanne Breit-Keßler Gedanken zur Osterzeit

Donnerstag, 16. April 2020

Die Corona-Krise, wie wir sie erleben, stellt vor viele Herausforderungen. Vor allem vor ethische. Man kann Kontakte nicht mehr pflegen wie gewohnt. Das Rausgehen ist beschränkt. Kino, Theater, Konzert - vor Corona selbstverständlich. Auf einmal nicht mehr. Futsch die Freiheit, auszuwählen aus einer Vielfalt an Möglichkeiten der Lebensgestaltung. Aber wenn man es recht überlegt: Die Freiheit, die wir haben, ist immer auch Freiheit zu verzichten. Auf das, was anderen und letztlich uns selbst schadet. Das Ziel ist klar: Es dürfen nicht zu viel Menschen auf einmal krank werden. Sonst kann man nicht mehr allen helfen, so, wie sie es brauchen. Es geht also um Menschlichkeit - auch wenn Ausgangssperren gelockert und der Lock down beendet wird. Denn so schnell kommen wir aus der Nummer nicht heraus. Die Risikogruppen brauchen weiter unsere Einsicht und unseren Verzicht. Sie brauchen Rücksicht darauf, was sie brauchen. In der Finanzkrise von 2008 hat alle Welt von der Systemrelevanz der Banken gesprochen. In diesem Jahr wird deutlich, dass neben der kompetenten Arbeit in Politik, Medizin, Pflege und Forschung insbesondere Menschlichkeit systemrelevant ist. Die Freiheit zur Humanität hat Hochkonjunktur. Gott sei Dank.

Susanne Breit-Keßler / unveröffentlichter Text