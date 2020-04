Susanne Breit-Keßler Gedanken zur Osterzeit

Die vergangenen Wochen haben viel von dem ans Licht gebracht, was in uns steckt - und zwar an Gutem wie an Bösem. Oder auch an unfassbarer Dummheit.

Mittwoch, 15. April 2020

Die vergangenen Wochen haben viel von dem ans Licht gebracht, was in uns steckt - und zwar an Gutem wie an Bösem. Oder auch an unfassbarer Dummheit. Unsere kleine Bäckerei an der Ecke war eine tägliche Bühne für das, was Menschen sich anderen gegenüber herausnehmen. "Sie sind lächerlich", höhnte ein Mann, als die Verkäuferin ihn bat, die empfohlenen zwei Meter Sicherheitsabstand einzuhalten. Tapfer hielt ihm Mila, so heißt unsere Brotfachfrau, entgegen: "Ich bin nicht lächerlich. Ich schütze Sie und ich schütze mich!" Es hat eine Weile gebraucht, bis sie sich wieder beruhigte. Aber schon kam der nächste. Mila hat in ihrer Aufregung nicht gesehen, dass er die nötigen vier Euro hingelegt hatte. "Es fehlt noch ein Euro", sagte sie. "Machen Sie Ihre Augen auf!", schnauzte der Kunde sie an. "Alles da!" Meinen Aufenthalt in der Bäckerei musste ich verlängern. Mila brauchte Seelsorge. Ich habe ihr nicht gesagt, dass manche Menschen ihre Angst in Lautstärke und Aggression übersetzen. Mila arbeitet jeden Tag von 7 bis 19 Uhr. Sie muss andere Leute und doch Ängste jetzt gerade nicht verstehen. Sie hat es verdient, dass man sich nur um sie kümmert. Möchte sie, dass ich das nächste Mal mitdiskutiere? Nein, sagt sie. Bitte nur mir zuhören.

Susanne Breit-Keßler / unveröffentlichter Text