Susanne Breit-Keßler Gedanken zur Osterzeit

Dienstag, 14. April 2020

In der Bibel steht über Ostern: Frauen kamen zum Grab von Jesus. Und das Grab war leer. Der christliche Glaube schärft den Blick für die Realität. Das Fest der Auferstehung ohne Karfreitag und seine Zweifel? Undenkbar. Zum Glauben gehört die Aufforderung, sich mit der Welt auseinanderzusetzen, wie sie ist. Ostern ist ein Fest der knallharten Wahrheit. In seinem Licht werden persönliche und gesellschaftliche Karfreitage beleuchtet. Und dann nach vorne, in die Zukunft blickt. In den Ostergeschichten sind die, die das Grab besuchen, zunächst schockiert. Das Grab ist leer. Jesus ist tot und weg. Das ist zu viel. Erst nach geraumer Zeit können sie begreifen: Der Gott, den sie betrauern, ist lebendig. Er schickt sie mitsamt ihren Ängsten, Erfahrungen und Sorgen weg - mitten hinein ins Da-Sein. Die biblischen Besucher und Besucherinnen am leeren Grab hatten zunächst Angst, waren zögerlich, von der Auferstehung zu berichten. Irgendwann haben sie sich getraut. Inzwischen ist sie bekannt - die Liebe Gottes zu den Menschen. Auch wenn man manchmal meint, sie geht wieder verloren. Eine Liebe, die letztlich stärker ist als der Tod. Beweisen kann man sie nicht - aber leben. Dazu gehört, beherzt, diszipliniert und mündig zu handeln. Und darauf zu bauen: Wir sind schon noch zu retten.

Susanne Breit-Keßler / unveröffentlichter Text