Gerhard Dane Gedanken zum Tag

Samstag, 09. Mai 2020

Am Schluss der "Bergpredigt" (…) heißt es: "Jeder, der diese meine Worte hört und danach handelt, ist wie ein kluger Mann, der sein Haus auf Fels baute. Als (…) die Stürme tobten und an dem Haus rüttelten, da stürzte es nicht ein; denn es war auf Fels gebaut. Und jeder, der diese meine Worte hört und nicht danach handelt, ist ein Tor, der sein Haus auf Sand baute. Als (…) die Stürme tobten und an dem Haus rüttelten, da stürzte es ein und wurde völlig zerstört" (…). Auf welcher Grundlage steht mein Lebenshaus? Immer wieder treffen wir Menschen, die in den schlimmsten Krisen stark bleiben. Ihr Fundament stabilisiert sie! (…) Der dunkle Keller hat aber nicht nur diese Funktion. Er ist oft auch ein besonders gut geeigneter Vorratsraum (…). Allerdings verleiten die großen Keller auch dazu, "mal eben etwas abzustellen" (…). Wir sollten unsere "Kellermeditation" nicht abschließen, ohne uns auch einmal in unseren innersten Keller zu wagen: Dort liegen Erinnerungen, oft aus frühesten Kindertagen, und Erfahrungen, mit Müttern und Vätern, mit anderen Verwandten oder Freunden, die uns bis heute belasten oder begeistern. Manches Vergangene gehört in die Müllverbrennung oder zumindest unter Verschluss. Anderes dagegen sollten wir herauskramen, weil es uns bis heute kränkt oder - umkehrt - weil es uns schon dann glücklicher machen könnte, wenn wir es nur anschauen.

Entnommen aus: Gerhard Dane "Zu Hause kannst du Gott begegnen. Ein spirituelles Erlebnisbuch", Butzon & Bercker, Kevelaer 2020