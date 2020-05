Helmut Zöpfl Gedanken zum Tag

Freitag, 08. Mai 2020

Der Hund ist das wohl am meisten zitierte Tier, wenn man einen gewissen Menschentyp bezeichnet. Da gibt es bekanntlich eine Reihe Schimpfworte wie der gscherte, blöde, gspinnerte Hund aber auch der Mordshund, der Sauhund oder der raffinierte Hund. Etwas ganz besonderes aber ist der arme Hund, der voll und ganz unser Mitgefühl hat. "Mei, im Grund is er doch a ganz a armer Hund". In dieser Bezeichnung schwingt auch etwas sehr Versöhnliches mit: Die Erkenntnis, dass wir nun allemal in unserer Hinfälligkeit für Leid und Tod arm dran sind. Mein lieber Lehrer Karl Wolf brachte es bei einem Gespräch über einen nicht so beliebten Kollegen auf den Nenner: "Mei, sterbn muss er auch". So endete das Gespräch mit einem nachdenklichen Kopfnicken aller ganz und gar versöhnlich und mit der Erkenntnis, dass auch ein reicher Hund ein armer Hund sein kann. Welche Bezeichnung Hunde wohl uns Menschen geben würden, wenn sie einen Artgenossen charakterisieren wollen? Hoffentlich nicht in dem Sinne eines bekannten Wortes: "Der Mensch kann sich nur wünschen, dass keine Tiere beim Jüngsten Gericht etwas mitzureden haben."

Helmut Zöpfl / unveröffentlichter Text