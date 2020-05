Richard Rohr Gedanken zum Tag

Problematische Geschichten ziehen uns oft in umfassende Dilemmata hinein, erfüllen uns mit Unzufriedenheit und treiben uns voran in Richtung einer dritten und besseren Alternative.

Montag, 04. Mai 2020

Problematische Geschichten ziehen uns oft in umfassende Dilemmata hinein, erfüllen uns mit Unzufriedenheit und treiben uns voran in Richtung einer dritten und besseren Alternative. Wenn jede biblische Geschichte den Sack mit einer hübschen und einleuchtenden Lektion zubinden würde wie Grimms Märchen, würde sie ihre Aufgabe als spiritueller Text nicht erfüllen. Indirektheit und Asymmetrie scheinen der Art und Weise zu entsprechen, wie die Bibel und die meisten Geschichtenerzähler lehren! Eine solche Lehrweise bringt genau die Probleme auf den Punkt, die nach einer besseren Antwort verlangen. Das Problem wird in der hoffnungsvollen Lösung einerseits aufrechterhalten und andererseits irgendwie in sie integriert. Auf diese Weise formulieren Mythenschöpfer in aller Welt ihre Lehre. Zeig mir eine gute Geschichte, die keinen Schurken, und keine haarsträubende Untat enthält! Das Problem besteht darin, dass Fundamentalisten oft eine rückwärtsgewandte Gestalt oder längst überholte Geschichte dazu benutzen, die eigene Rückständigkeit zu rechtfertigen. Die Bibeltexte werden nicht als Anreiz genutzt, um vorwärtszuschreiten, indem wir den Konflikt durchstehen und dadurch wachsen und reifen, sondern als subtile Gewähr dafür, dass wir bleiben können, wie wir sind.

Entnommen aus: Richard Rohr "Was die Bibel uns zu sagen hat", Claudius Verlag, München 2020