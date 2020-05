Bärbel Wardetzki Gedanken zum Tag

Samstag, 02. Mai 2020

Jede Veränderung und jedes Loslassen beginnt jetzt, hier und heute. Das Prinzip des "Nur für heute" ist daher auch ein wesentliches Element im Programm der Anonymen Alkoholiker und der Suchttherapie. Für gewöhnlich versprechen Abhängige: "Morgen höre ich auf", was aber kaum mehr als ein Lippenbekenntnis ist. Es ist ein frommer Wunsch, der die Erlaubnis beinhaltet, es heute nochmal richtig krachen zu lassen. Denn ab morgen ist ja alles vorbei. Wenn dann morgen ist, kommt der Suchtdruck zurück und das Aufhören wird auf das nächste morgen verschoben. Und so ändert sich nie etwas. Im Gegenteil, der Druck, endlich abstinent zu werden, wird immer stärker und kann im schlimmsten Fall das nächste Suchtverhalten auslösen. Druck führt zu Suchtdruck und nicht zur Lösung. "Nur für heute" bedeutet, dass ich die Veränderung nur jetzt einleiten kann. Nur im Moment kann ich mich gegen den Alkohol oder die Zigarette entscheiden, nicht morgen. Das gilt im Übrigen für alle Veränderungen, die wir vorhaben. Jede Umsetzung eines Vorhabens beginnt heute. Verschiebe ich sie auf morgen, so zögere ich nur die Entscheidung heraus. (...) Wenden wir das Prinzip des "Nur für heute" an, so bedeutet es, die Veränderungsschritte, die nötig sind, auf einen kurzen Zeitraum zu beschränken und nicht zu weit in die Zukunft zu legen.

Entnommen aus: Bärbel Wardetzki "Loslassen & dranbleiben. Wie wir Veränderungen mutig begegnen", Kösel Verlag, München 2019