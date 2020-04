Augustin Schmied Gedanken zum Tag

Mittwoch, 29. April 2020

Jesus war kein Phantast. Er hat die Grenzen gesehen: bei den Menschen seiner Umgebung die Grenzen des Verstehens, der Bereitschaft und des Wollens, die nicht einfach überrannt werden konnten. Er hat auch um die Grenzen gewusst, die ihm selbst in seiner irdischen Existenz gesetzt waren: dass Manches erst nach seinem Tode möglich sein wird (…). Jesus war nicht unrealistisch. Aber sein Realismus hat gerade dem Unwahrscheinlichen Aufmerksamkeit und Raum gegeben. Im berühmten Jahr 1968 haben Studenten in Paris auf eine Mauer geschrieben: "Seien wir Realisten, versuchen wir das Unmögliche!". Dieser Slogan bringt immerhin zum Ausdruck, dass es nicht so einfach ausgemacht ist, wer in Wahrheit Realitätssinn hat, und dass das "Wirkliche" durchaus in einer Richtung liegen kann, die vorschnell als "unrealistisch" abqualifiziert wird. (…) Jesus hat den Raum des Möglichen nicht misstrauisch und pessimistisch eingeengt. (…) Deshalb war ihm die Wirklichkeit kein eisernes Gehäuse, keine Maschinerie mit notwendigen und mechanischen Abläufen. Er sah in ihr ein lebendiges Gefüge, etwas Plastisches und Elastisches mit Spielräumen für Ereignisse, die nicht schicksalshaft festgelegt und berechenbar sind.

Entnommen aus: Augustin Schmied "Faszination - unverlierbar. Facetten eines Jesus-Bildes", EOS Verlag, Erzabtei St. Ottilien 2020