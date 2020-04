Helmut Zöpfl Gedanken zum Tag

Montag, 27. April 2020

"Papa wie heißt denn das Ding da?" So lautet eine der ersten Fragen des Kindes, wenn es beginnt, die Welt kennenzulernen. "Du gabst den Dingen ihren Namen" heißt es in dem schönen Gedicht "Auf die Mutter". Meine Antworten bekam ich einst von meinen lieben Eltern in Mundart. So trugen Dinge zunächst einen bayrischen Namen. In der Schule lernten wir dann mühelos, die sog. Schriftsprache. Wir wuchsen also zweisprachig auf. Und ich behaupte, dass das unserem Sprachgefühl sehr gut getan hat. Die Mundart, die Franz Ringseis als "Sprache des Herzens" bezeichnet, wird heute weitgehend von dem Dialekt der Medien abgelöst, der weder Fisch noch Fleisch ist. Dafür werden im Kindergarten bereits Englischkurse angeboten. In dieser Zeit, spätestens dann in der Grundschule findet "Sprachunterricht", Begegnung und Benennung der Dinge immer mehr durch Handy und Smartphones statt. Dinge werden nicht mehr erfasst, begriffen, sondern sind entgegen der Wirklichkeit nicht mehr dreidimensional, sondern flache, rasch wechselnde Bildchen, die man dann auch ganz schnell wegwischen kann. Vielleicht taucht das Wort Ding dann in einem bestimmten Alter wieder häufiger in unserem Sprechen auf, wenn das Gedächtnis nachlässt und uns zu bestimmten Personen nur noch einfällt, dass es der "Ding" gewesen sein muss, der in "Dings" wohnt und mit der "Dings" verheiratet ist.

Helmut Zöpfl / unveröffentlichter Text