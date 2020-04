Hubert Wolf Gedanken zum Tag

Freitag, 24. April 2020

Die Reformbedürftigkeit der katholischen Kirche liegt auf der Hand. Aber ein Blick in die Kirchengeschichte zeigt, dass die Selbsterhaltungskräfte des Systems immer so groß waren, das wider bessere Einsicht eine Umkehr verhindert wurde. Manchmal hat das Modell des Aussitzens einer Kirchenkrise durch die Hierarchie gut funktioniert. Manchmal ging dieses Aussitzen aber auch nach hinten los. Weil die Päpste die von den Reformkonzilien des fünfzehnten Jahrhunderts beschlossenen Maßnahmen auf die lange Bank schoben und weil sie nach dem Auftreten Luthers die Einberufung eines Reformkonzils drei Jahrzehnte lang torpedierten, bekamen sie im sechzehnten Jahrhundert die Kirchenspaltung. Manchmal reichte es aus, führende Reformer, egal ob das Kardinäle, Bischöfe oder Theologen waren, mundtot zu machen. Der Index der verbotenen Bücher und die Lehrzuchtverfahren durch die römische Inquisition und ihre Nachfolgeorganisation, die römische Glaubenskongregation, legen davon beredtes Zeugnis ab. Manchmal war der Druck in dem Kessel katholische Kirche aber auch so hoch, dass man gezwungen war, wenigstens etwas Druck abzulassen, um eine Explosion zu verhindern.

Entnommen aus: Hubert Wolf "Zölibat. 16 Thesen", C.H.Beck Verlag, München 2019