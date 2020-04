Walter Rupp Gedanken zum Tag

Dienstag, 21. April 2020

Die Astronauten, die von ihrem Weltraumflug die Nachricht mitbrachten, dass der Mond nichts weiter als einer der Milliarden Himmelskörper ist, der in einer Entfernung von 384700 Kilometern in Ellipsenbewegungen um die Erde kreist, haben an unserem alten und vertrauten Weltbild so gekratzt, dass es schließlich unbrauchbar geworden ist. Wie kann einer, der nun weiß, dass unser Erdtrabant nur eine Steinwüste ist, noch Mondgedichte schreiben? Und die Tierpsychologen und Verhaltensforscher, die uns darüber aufklärten, dass Nachtigallen nicht aus Liebesleidenschaft singen, sondern Warnrufe von sich geben, wenn sie ihr Revier abstecken, haben uns damit die schöne Illusion von nächtlicher Liebeslust kaputt gemacht. Wer mag da noch Nachtigallengedichte lesen? Unser Weltbild wurde entrümpelt und gründlich von Vorstellungen gereinigt, die der Phantasie entsprungen waren. Man hat es den Poeten schwer gemacht, Gedichte zu schreiben. Wie sollen sie Nebelhaufen und Gestirne, die nur leblose, in Eiseskälte erstarrte Steinwüsten sind, wie Forschungs- und Laborergebnisse zum Gegenstand der Dichtung machen? - Dennoch! Die Welt ist voller Farben und alle Dinge haben ihren Glanz. Die Welt braucht Dichter, die auf die oft unerkannte und verborgene Wirklichkeit deuten, auf das, was kalte Forscheraugen übersehen.

Walter Rupp SJ / unveröffentlichter Text