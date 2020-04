David Steindl-Rast Gedanken zum Tag

Montag, 20. April 2020

Das Gebet ist unbegrenzte Achtsamkeit. Das entspricht der herkömmlichen Vorstellung von Gebet und bedeutet gleichzeitig eine erhebliche Erweiterung dieses Konzepts. Jedermann weiß, dass man seine Gebete verrichten kann, ohne wirklich gebetet zu haben. Und wenn wir uns fragen: "Was macht denn das Gebet zum Gebet?", so ist die Antwort: innere Sammlung, Achtsamkeit. Wenn wir bei der Sache sind, dann beten wir wirklich. Worauf es ankommt ist also Achtsamkeit, innere Sammlung und Offenheit. Typisch dafür ist die Geste der offenen, zum Gebet erhobenen Hände, im Gegensatz zu der krampfhaft geschlossenen Faust, die sich an die Dinge zu klammern versucht. Sammlung im Gebet ist liebevolle Offenheit für den Sinn, den ein gegebener Augenblick vermittelt. Festgelegte Gebetszeiten sind zweifelsohne nützlich; sie fördern unsere Bereitschaft zum Gebet. Aber sollen wir das Beten auf festgelegte Zeiten beschränken? Wenn wir gelernt haben, beim Beten bei der Sache zu sein, so sollten wir auch in der Lage sein, bei allem anderen, was wir tun, bei der Sache zu sein. Und damit wird alles zum Gebet, zur Feier. Alles wird zur Feier, wenn wir lernen, jedes Ding für sich zu betrachten, eins nach dem andern, Augenblick für Augenblick, damit wir ihm dankbare Beachtung schenken können.

Entnommen aus: David Steindl-Rast "Achtsamkeit des Herzens", Herder Verlag, Freiburg 2013