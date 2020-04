Jeremias Schröder Gedanken zur Fastenzeit

Samstag, 11. April 2020

2010 war ich bei den Passionsspielen in Oberammergau. In der langen Pause kam ich mit zwei Besucherinnen aus Thailand ins Gespräch. Sie waren recht beeindruckt. Die Handlung war ihnen etwas fremd, aber sie ahnten schon was kommt: "Das geht nicht gut aus, oder?" fragten sie mich. So einfach stellen wir uns hier im Westen die Frage nicht oft. Ich gestand den Damen ein, dass das Stück tatsächlich im Tod des Hauptdarstellers gipfelt. Aber es ist dann noch nicht zu Ende! Der Karsamstag ist - kirchlich gesehen - der stillste Tag im ganzen Jahr. Heute werden keine Messen gefeiert und keine Predigten gehalten. In den Klöstern geht das Psalmengebet weiter, aber sonst geschieht nichts, jedenfalls nichts Offizielles. In normalen Jahren, kann man allerdings bemerken, wie hinter den Kulissen die Auferstehung vorbereitet wird: der Mesner putzt die Kelche, jemand richtet Blumen her, andere proben schwierige Musikstücke. Der Karsamstag wird durchschimmert von der Vorfreude des Osterfestes, das eine Bejahung des Lebens ist. Und wann bräuchten wir das mehr, als in diesem Jahr? Die uralten Rituale der Fruchtbarkeit und des Lebens: Licht wird im Dunkeln entzündet, trockene Wasserstellen in den Kirchen wieder befüllt. Die Osterkerze wird ins Wasser eingetaucht, ein uralter Ritus der Fruchtbarkeit. Schade, dass das in diesem Jahr für viele nur im Fernsehen mitzuerleben ist. Aber im Angesicht des Todes, der uns täglich aus den Zeitungen anspringt, feiern wir auch im Jahr 2020 Ostern - ein bisschen trotziger als sonst: als Widerstand gegen den Tod, als Fest unserer Hoffnung!

Abtpräses Jeremias Schröder / unveröffentlichter Text