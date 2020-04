Jeremias Schröder Gedanken zur Fastenzeit

Donnerstag, 09. April 2020

Wir werden ziemlich gut beschützt. Das merkt man, wenn man die Polizei braucht oder die Feuerwehr, und in diesen Zeiten vor allem wenn man ins Krankenhaus muss. Viele sind dann für uns da, nicht nur weil sie dafür bezahlt werden, sondern weil es einen Dienst zu tun gibt. Man spürt Pflichtbewußtsein und - man kann es jetzt wieder sagen - Opfersinn. Das hat auch etwas mit dem Gründonnerstag zu tun. Heute feiern die Christen ja nicht nur, wie Jesus beim letzten Abendmahl Brot und Wein gesegnet und verschenkt hat. Er hat an diesem Abend auch den Aposteln die Füße gewaschen. Das hat diese Apostel damals ziemlich verstört, wie man in der Bibel nachlesen kann. Sie haben sich erstmal gewehrt. Jesus musste ihnen erklären, dass nur die zu ihm gehören können, die diesen Dienst annehmen; erst dann konnten sie es zulassen. Aus seinem Beispiel ist etwas Großes geworden: In unserer Welt sind die, die den anderen dienen, nicht die Dummen, sondern die wahren Helden. Dienst bis zur Selbsthingabe bewundern wir, in diesen Tagen noch mehr als sonst. Wir ahnen, dass da etwas Göttliches in diese Welt hineinschimmert.

Abtpräses Jeremias Schröder / unveröffentlichter Text